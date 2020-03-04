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04 марта,
2020
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Депутат томской Думы выступил против закрытия школы в поселке Большой Кордон

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Депутат томской облдумы от ЛДПР Леонид Терехов высказался против закрытия школы в поселке Большой Кордон. По мнению политика, ликвидация учебного заведения противоречит тезисам Владимира Путина о сохранении школ в Сибири и может привести к исчезновению поселка. 

Депутат томской Думы выступил против закрытия школы в поселке Большой Кордон

Только в одном Асиновском районе за последние годы ликвидированы либо близки к закрытию 10 школ. По мнению депутатов ЛДПР, стимулирование властью к переезду людей в города и крупные сельские поселения стратегически неверно. В заключениях к проектам законов и стратегиям развития по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумой отмечается, что сельские населенные пункты будут развиваться только в том случае, если будет сохранен их структурный каркас: школы, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, почта, связь. И если хотя бы одну составляющую из этого фундамента вынуть, то все здание разрушится.

Леонид Терехов напомнил, что в капитальный ремонт школы в Большом Кордоне вложили 18 миллионов рублей, классы в учебном учреждении оснащены новым оборудованием, а учителя прошли аттестации. Депутат также предположил, что в школах, где один учитель вынужден вести уроки по нескольким предметам, могут быть лучше развиты межпредметные связи.

«Федеральным законом об образовании определено, что решение о ликвидации школы не допускается без учета жителей населенного пункта. Во всех стратегических программах страны говорится о необходимости создания условий для выживания российских сел и необходимости социального обустройства территорий с низкой плотностью населения. Ликвидация учебных заведений противоречит тезисам президента в части сохранения школ в Сибири и на Дальнем Востоке», — резюмировал Терехов.

Напомним, в начале 2020 года администрация Асиновского района решила закрыть две школы: филиал гимназии № 2 в Причулымском, поселке в 40 километрах от Асина, и единственную школу в поселке Большой Кордон. Жители обоих поселков выступили против закрытия школ, а причулымцы даже записал видеообращение к Владимиру Путину. Однако решение районных властей осталось неизменным: учить детей в этих школах нецелесообразно. 

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