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24 апреля,
2020
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Новости

Депутат предложил провести аудит томского здравоохранения

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Депутат, ведущий специалист по травматологии и ортопедии Северской клинической больницы Александр Ростовцев в ходе собрания областной Думы предложил провести комплексный аудит всей системы здравоохранения Томской области. 

Депутат предложил провести аудит томского здравоохранения

«Выстроенная на уникальных научных достижениях и самоотверженном служении делу советская система уравновесила провалы бесконечных реформ и оптимизации нашей медицины. Именно это в большей степени помогает нам пока не сорваться в неуправляемое пике. Многие сегодня понимают, что в этот сложный период все мы должны сплотиться и сосредоточиться на борьбе с пандемией. Однако <...> власть должна инициировать полный комплексный аудит медицины региона, всех медицинских учреждений, независимо от уровня подчинения, и, конечно, с обязательным включением в аудит Северской клинической больницы, к которой прикреплено 114 тысяч жителей Томской области. И тогда мы детально поговорим о падающих практически на головы пациентам крышах медучреждений, о катастрофическом сокращении медперсонала, о нехватке примитивных средств защиты и увидим эффективность управления», — сказал депутат «Справедливой России» в ходе своего выступления. 


В декабре 2019 года Дмитрий Медведев, тогда возглавлявший правительство России, запустил программу обновления первичной сети здравоохранения. На ее реализацию планируется выделить дополнительно 150 миллиардов рублей в течение следующих трех лет. 

В Томской области аудит первичного звена завершился в феврале 2020 года. В рамках программы модернизации планируют строительство 15 больниц и ремонт больше 200 объектов здравоохранения. Планировалось, что работы начнутся во второй половине 2020 года. 


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