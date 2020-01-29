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29 января,
2020
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Новости

Депутат попросил мэра Барабинска ввести в городе режим ЧС

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Барабинский депутат Константин Терещенко попросил мэра города Романа Боброва ввести режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада. Политик утверждает, что большинство улиц и частный сектор Барабинска занесены снегом, из-за чего экстренные службы не могут добраться до нуждающихся в помощи. 

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

Уровень красный! Подал заявление о введении в Барабинске режима чрезвычайной ситуации по снегу, — пишет Константин Терещенко в соцсетях. — Так дальше дело не пойдет. Техники нет. В свое время вместо трактора купили Камри. Не был бы лишним трактор сейчас.

В обращении на имя мэра Барабинска Романа Боброва депутат указывает, что муниципальное предприятие «Благоустройство» не справляется с расчисткой и вывозом снега, на что ему жалуются жители города. Для решения проблемы Константин Терещенко предлагает привлечь к уборке снега «все юридические лица», в том числе предприятия РЖД и Томсктрансгаз.  

«Все эти действия необходимо предпринять в кратчайшие сроки, пока не случилась беда — гибель людей, пожары и т. д. Со своей стороны готов оказать любую посильную помощь», — резюмирует Терещенко.

По данным Росстата за 2017 года, в Барабинске проживает 29 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что режим ЧС из-за сильных снегопадов ввели в Новосибирске, а в Бийске сотрудникам «скорой помощи» из-за занесенных улиц пришлось пересесть на лошадей. 

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