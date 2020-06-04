Депутат попросил губернатора Томской области не повышать тарифы ЖКХ

«Давайте повременим с решением. Сейчас нагрузка и на население, и на бизнес, посмотрим, как они будут выходить», — сказал Баранов.

Депутат областной Думы от ЛДПР Евгений Баранов предложил главе региона Сергею Жвачкину не повышать тарифы на ЖКХ с 1 июля этого года.

По данным департамента тарифного регулирования, тарифы на тепловую энергию с 1 июля в среднем вырастут – на 7,2 %, на водоснабжение и водоотведение – на 5 %, на электроэнергию – на 4,5 %, на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) – на 5 %, на газ по прогнозу – на 3 %.





«Тариф — очень тонкий инструмент. Но мы должны помнить что, чем меньше тариф, тем комфортнее себя чувствуют люди. С другой стороны, нельзя разрушить систему ЖКХ низкими платежами, чтобы они могли управлять этим процессом, — отметил губернатор. — Давайте найдем компромисс. Процесс должен быть открытым. Если тариф повышается, то предприятие должно объяснить, почему это происходит. А не так, что просто почесал в затылке и поднял тариф».





Сергей Жвачкин подчеркнул, что каждый процент увеличения тарифа должен быть обоснован.





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