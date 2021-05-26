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26 мая,
2021
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Депутат от Томской области Антон Горелкин высказался против работы заключенных на стройках, напомнив о ГУЛАГе

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Депутат «Единой России» и представитель Томской области Антон Горелкин, раскритиковал идею главы ФСИНа Александра Калашникова, который предложил использовать труд заключенных на строительстве крупных объектов, где недостаточно рабочей силы. Об этом пишет Тайга. инфо.

Депутат от Томской области Антон Горелкин высказался против работы заключенных на стройках, напомнив о ГУЛАГе

Антон Горелкин написал в соцсетях, что считает идею руководства ФСИН опасной и «сталкивающей нашу страну в прошлое с ГУЛАГом и каторгой».


«В России много лет подряд сокращается тюремное население, и это хорошо. А если мы начнем компенсировать нехватку трудовых мигрантов осужденными — возникнет соблазн больше сажать. Так в свое время и появился ГУЛАГ, как источник почти бесплатной рабочей силы, — сказал АнтонГорелкин. — Кроме того, массовое использование заключенных в строительстве означает создание соответствующих служб и инфраструктуры: заборов с колючкой, вооруженной охраны, тюремных транспортных конвоев посреди наших городов. Мы точно этого хотим? Я — нет».


Он предлагает другой способ решения кадровых проблем в любой сфере. Для этого, по мнению единоросса, необходимы «хорошие зарплаты и высокий уровень организации труда».


Напомним, что недавно глава ФСИН Александр Калашников предложил организовать трудовые лагеря для осужденных на объектах, куда из-за нехватки рабочей силы привлекают мигрантов. Он обещает, что «это будет не ГУЛАГ». Он пояснил, что таким способом можно будет решить и проблему безработицы, и проблему социализации осужденных.

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