Депутат от ЛДПР Юрий Ворошилин предлагает пригласить на работу в мэрию Томска иностранцев
Непоследовательная градостроительная политика администрации Томска и не всегда верные решения Думы Томска за последние два десятилетия привели к уничтожению многих памятников архитектуры и появлению откровенно спорных сооружений, заявил сегодня на заседании Думы Томска член партии ЛДПР Юрий Ворошилин. В качестве примера уничтоженных памятников архитектуры депутат привел лавку купца Михайлова в переулке Кооперативном, усадьбу Киприяновой на Ленина, 143, а к спорным сооружениям ТЦ «БигСити» и ТЦ «Почтальон».
«Я не призываю исправлять градостроительные ошибки сносом уже существующих объектов. Очевидно, что назрел вопрос об актуализации генерального плана и выработки стратегии развития города на ближайшие 10-15 лет. Стратегии, которой будет придерживаться Томск, не смотря на смену исполнительной или представительной власти. Разумеется, данная стратегия должна рассматриваться в рамках «Большого Томска», то есть агломерации Томск-Томский район-Северск», — сказал Юрий Ворошилин.
По мнению депутата от ЛДПР, в Томске нет профессиональных градостроителей и поэтому на работу в Администрацию Томска следует пригласить иностранных специалистов в сфере градостроительства и взять за основу опыт зарубежных городов. Так в своем Телеграмм-канале Юрий Ворошилин выложил концепцию развития города Мальмё, которую, по мнению депутата, могли бы использовать и томичи.
«Ранее Мальмё был среднестатистическим городом без понятной градостроительной политики и преимущественно с точечной застройкой, — сообщает Юрий Ворошилин. — Однако, новая администрация города инициировала разработку стратегии развития города на несколько лет вперёд, ориентируясь на потребности горожан в решении ежедневных бытовых и социальных задач. Данная стратегия, как говорится, была реализована «сверху-вниз».
Безусловно Томск не худший город по городской среде, но стоит признать, что и не лучший, заключает депутат и призывает «подсмотреть» лучшие европейские решения, взять их за основу и строить город для жизни.
Напомним, что Генеральный план и Правила землепользования и застройки Томска были утверждены решением Думы Томска в 2007 году. В 2014 году ООО «НПИ «ЭНКО» выполняло работы по разработке проекта изменений в Генеральный план. Срок утверждения проекта планировался на 2016 год. Однако в связи с изменениями требований Градостроительного Кодекса РФ в отношении исторических поселений, а также учитывая отсутствие утвержденных границ территории и предмета охраны исторического поселения «Город Томск», работы по проектированию изменений были приостановлены.
Напомним, что проект границ исторического поселения федерального значения «Город Томск» до сих пор не утвержден и неизвестно, когда это случится. Соответственно с 2007 года градостроительная политика Томска не рассматривалась системно. Более того, с 2014 года в администрации Томска исчезла должность главного архитектора города.
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