Депутат от ЛДПР Алексей Диденко внес в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Диденко отмечает, что после отмены индексации пенсий в стране резко сократилось количество работающих пенсионеров — с 15,3 млн. до 9,6 млн. человек. Кроме того, для сохранения индексации большая часть пенсионеров вынуждена работать в «сером» секторе экономики, получая зарплату в конвертах, по чужим документам или вовсе без их оформления, на половину ставки, в отношении них не уплачивают страховые взносы.

По словам Диденко, 24 марта 2021 года депутаты партии технического большинства не поддержали законопроект ЛДПР на эту тему. Но, учитывая поручение предусмотреть в федеральном бюджете средства на возврат индексации, корректировка потребуется.



Отсутствие индексации страховых пенсий, по мнению депутата от ЛДПР, является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам: сейчас разница между пенсией работающих и неработающих пенсионеров составляет около 30 процентов. Это негативно сказывается на их финансовом положении, что в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности. Диденко предлагает с 1 января 2022 года пересмотреть размер страховой пенсии и размер фиксированной выплаты работающим пенсионерам по коэффициенту равному 104,69 рубля, в этом случае размер фиксированной выплаты к пенсии составит 6 401,10 рубля.