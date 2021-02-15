Депутат от ЕР предложил отменить ответственность за ряд нарушений на митингах

Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предложил отменить некоторые положения Кодекса об административных правонарушениях о протестных акциях.
Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, депутат предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 кодекса, посвященной ответственности за нарушения на митингах. Сейчас эти пункты касаются нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание — штраф до 20 тыс. руб. и обязательные работы до 40 часов, если это причинило вред здоровью человека или имуществу — штраф до 300 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 15 суток.
Барышев предлагает отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния.
В законопроекте нет отзыва правительства на предложения депутата. Первый замглавы думской фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил «Интерфаксу», что фракция не согласовывала законопроект Барышева.
За участие в мирных акциях протеста 23 и 31 января в Томске составлено около 50 протоколов об административном правонарушении. После первого мирного шествия по проспекту Ленина 23 января, которое сопровождала полиция, было составлено шесть протоколов, в том числе и на руководителей Штаба Навального в Томске Ксению Фадееву и Андрея Фатеева.
Сразу после мирного митинга у БКЗ 31 января полицией было составлено около 35 протоколов. Остальных стали привлекать к ответственности через несколько дней после мирной акции.
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