Депутат от ЕР предложил отменить ответственность за ряд нарушений на митингах

Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, депутат предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 кодекса, посвященной ответственности за нарушения на митингах. Сейчас эти пункты касаются нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание — штраф до 20 тыс. руб. и обязательные работы до 40 часов, если это причинило вред здоровью человека или имуществу — штраф до 300 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 15 суток.





Барышев предлагает отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния.