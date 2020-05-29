Депутат облдумы попросила томские власти выплатить 10 тысяч рублей всем несовершеннолетним

Ранее Владимир Путин объявил, что семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта мера поддержки адресована почти 22 млн детей, подсчитали в пресс-службе Минтруда.

Наибольший ажиотаж вызвала мера соцподдержки в виде прямых выплат на детей.





«После того как Путин объявил о единовременной денежной поддержке семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, родители России «обрушили» сайт Госуслуг и выстроились в огромные очереди у отделений Пенсионного фонда. Примечательна реакция на это министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Он признался, что в его ведомстве «не ожидали такой востребованности меры». Этим неосторожным высказыванием министр лишний раз подтвердил, что российское высшее чиновничество живет в отдельной реальности, очень далекой от жизни людей. Действительно, тем, у кого доход составляет десятки млн рублей в год, сложно представить и тем более примерить на себе ситуацию, когда «десятка» (я имею ввиду десять тысяч рублей) может стать серьезным подспорьем для российской семьи», — отметила Наталья Барышникова в своем выступлении на областной Думе.





При этом она подчеркнула, что выплата не распространяется на 17-летних и тех, кому 16 лет исполнилось до 11 мая.





«Кто-нибудь может объяснить логику в принятии такого решения? Эти дети не нуждаются в еде? Одежде? Обуви? Видимо, по логике правительства, ученики 10-11 классов – «здоровые лбы» и должны были массово бросить школу и пойти конкурировать со взрослыми на рынке труда. В добрые-то времена трудно было устроиться на работу несовершеннолетнему, а сейчас это просто невозможно! Поэтому 20 мая я обратилась к губернатору Томской области и сегодня обращаюсь к Сергею Анатольевичу с предложением за счет средств областного бюджета распространить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на всех несовершеннолетних, кому на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет. Крымчане такое решение уже приняли», — подчеркнула депутат.