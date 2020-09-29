Депутат облдумы не поддержал перепрофилирование 4 роддома под прием больных COVID-19

Депутат областной Думы от фракции ЛДПР Евгений Павлов выступил против перепрофилирования роддома 4 в респираторный госпиталь.
«Да, возможно, сейчас есть необходимость в перепрофилировании роддома 4. Но почему этого не было сделано в мае, летом, когда ситуация была намного тяжелее?» — отметил депутат во время своего выступления.
Евгений Павлов напомнил, что петиция против перепрофилирования роддома набрала больше 6 тысяч подписей, а накануне у здания роддома прошла акция — больше 100 человек, среди которых были беременные и мамы с детьми, просили не открывать респираторный госпиталь в роддоме.
«Люди протестуют. Этот процесс не остановится, пока власть не развернется к людям лицом», — подчеркнул Евгений Павлов.
Ранее депутат Госдумы Томской области от ЛДПР Алексей Диденко предложил перепрофилировать под ковидный госпиталь здание департамента здравоохранения. С одиночным пикетом выходил депутат городской Думы от ЛДПР Александр Полевечко.
О том, что роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября, рассказали ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев отметил, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома. Жители Томска не поддержали такое решение. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз.
В свою очередь замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, а 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях.
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