Депутат облдумы не поддержал перепрофилирование 4 роддома под прием больных COVID-19

Депутат областной Думы от фракции ЛДПР Евгений Павлов выступил против перепрофилирования роддома 4 в респираторный госпиталь.

«Да, возможно, сейчас есть необходимость в перепрофилировании роддома 4. Но почему этого не было сделано в мае, летом, когда ситуация была намного тяжелее?» — отметил депутат во время своего выступления.





Евгений Павлов напомнил, что петиция против перепрофилирования роддома набрала больше 6 тысяч подписей, а накануне у здания роддома прошла акция — больше 100 человек, среди которых были беременные и мамы с детьми, просили не открывать респираторный госпиталь в роддоме.





«Люди протестуют. Этот процесс не остановится, пока власть не развернется к людям лицом», — подчеркнул Евгений Павлов.





Ранее депутат Госдумы Томской области от ЛДПР Алексей Диденко предложил перепрофилировать под ковидный госпиталь здание департамента здравоохранения. С одиночным пикетом выходил депутат городской Думы от ЛДПР Александр Полевечко.