Депутат облдумы Галина Немцева предложила увеличить расходы на выполнение функций областного центра

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Депутат Законодательной думы Томской области считает, что областному центру не хватает денег для выполнения своих функций. «Томск имеет статус исторического поселения федерального значения, это студенческая столица Сибири, центр инноваций. <...>Томск- это высокоурбанизированная территория, в которой проживает 55% населения области. Именно Томск стал центром Томской агломерации, в который на работу ездят люди из других районов области. Именно здесь сосредоточены ВУЗы, музеи, крупные медицинские центры», — отметила в своем выступлении Галина Немцева. При этом на поддержание статуса областного центра, по словам депутата, выделяется всего 58 млн рублей.

Фото: Вероника Белецкая

В 1997 году наши депутаты облдумы приняли Закон «О статусе областного центра», которым был определен норматив 0,5% от расходной части бюджета на выполнение функций областного центра. Со временем, норматив убрали и сумма, выделяемая на эти цели, резко сократилась.

Лидер партии «Справедливая Россия» Галина Немцева внесла законопроект о внесении изменений в Закон Томской области «О статусе областного центра Томской области», в котором предлагает вернуть норматив на уровень 0,5 % расходной части бюджета. Если коллеги поддержат инициативу Немцевой, то расходы на содержание Томска увеличатся до 300 млн рублей. Эти деньги Галина Немцева считает, что можно взять из доходной части бюджета за счет резервов по НДФЛ и повышению производительности труда.



Безвозмездные поступления муниципалитетам из бюджетов всех уровней составляют, по информации депутата, 30 млрд рублей. Из них на Томск приходится 11 млрд, что составляет 36 % при том, что в Томске живет 55% населения. Объем муниципального долга в целом в Томской области составляет 3,9 млрд рублей, в том числе Томск— 3,6 млрд . Получается, что 92 % всего долга приходится на томичей. В расчете на одного томича долг составляет более 6 тысячи рублей, а на одного жителя области — 736 рублей.