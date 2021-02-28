Депутат облдумы Галина Немцева: «Эльману Сулеймановичу удалось сформировать профессиональную команду»

«Новость об отставке Эльмана Сулеймановича стала полной неожиданностью, ведь избран председателем он был на пять лет, скандалов не было, ничего, как говорится, не предвещало... Хочу отметить, что Эльману Сулеймановичу удалось сформировать профессиональную команду. Очень надеюсь, что она продолжит работу с новым председателем. Юсубов умел выстроить сбалансированные отношения между всеми участниками политического процесса, за это его ценили и уважали как в Томской области, так и в ЦИКе. Желаю ему здоровья и успехов в педагогической и научной деятельности, у него много учеников, которые ценят его», — отметила Галина Немцева.





Напомним, что с 1 марта Эльман Юсубов покидает свой пост. Он рассказал что заявление об уходе из Облизбиркома он написал сам, однако о причинах его отставки следовало бы спросить замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергея Ильиных. Эксперты связывают причины отставки с грядущей избирательной кампанией, в которой власть не хочет повторения результатов прошлогодних выборов в Гордуму, оказавшихся провальными для «Единой России».





В Томске представители партии ЛДПР вышли на одиночные пикеты в поддержку Эльмана Юсубова.