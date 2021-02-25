Депутат Немцева просит губернатора провести аудит тарифов на услуги ЖКХ в регионе

Новость об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ в Томской области до 7,5% с июля 2021 вызвала возмущение томичей. Депутаты Думы города Томска хотели разобраться с причинами повышения цен, но глава областного департамента тарифного регулирования Мария Вагина и её подчиненные проигнорировали приглашение городских депутатов и не пришли на февральское заседание комитета городского хозяйства.

«Неоднократно слышал от областных чиновников, что молодые депутаты городской Думы не понимают структуры взаимодействия между муниципалитетом и регионом. Но при этом белый дом не готов идти на контакт для снятия возникающих вопросов. Кто не в курсе, тема роста тарифов на водоснабжение, отопление, вывоз мусора – наверное, самая острая сейчас. Любой из моих коллег подтвердит: на каждом приеме обязательно будут томичи с жалобами на высокие суммы в платежках.», — написал тогда в своем телеграм-канале спикер гордумы Чингис Акатаев.

Лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева решила ввести в курс дела губернатора Сергея Жвачкина и областных депутатов. Далее приводим текст ее политического заявления полностью.



— С этой трибуны ни раз озвучивались предложения по заморозке тарифов. Считаю, что заморозка тарифов -это решение половинчатое и несистемное. Необходимо раскрыть структуру себестоимости и сделать её пофакторный анализ, подключить к этому вопросу контролирующие и регулирующие органы, а также институты общественного контроля. Наконец, раскрыть информацию о структуре пресловутой "инвестиционной составляющей тарифа". Ведь прозрачность финансово-хозяйственной деятельности предприятия - один из главных факторов повышения его инвестиционной привлекательности. Поэтому, раз уж губернатор в зале, прошу Вас, Сергей Анатольевич,поставить вопрос не просто о заморозке тарифов, а о принятии решения о повышении степени финансово-экономической прозрачности формирования тарифов.



Год назад Вы сказали , цитирую - «нельзя разрушать систему ЖКХ низкими платежами, давайте найдем компромисс. Процесс должен быть открытым. Если тариф повышается, то предприятие должно объяснить, почему это происходит. А не так, что просто почесал в затылке и поднял тариф». Конец цитаты, изменилось ли что-то за этот год?



Напомню, в 1999г. "монополисты- энергетики, не желавшие проводить комплексный аудит своей хозяйственно-экономической деятельности, отказались повышать тарифы и чудесным образом смогли найти внутренние источники повышения эффективности.

Предлагаю Администрации Томской области создать рабочую группу с приглашением депутатов для организации проведения независимого аудита хозяйственно-экономической деятельности, учитывая указания губернатора еще год назад по этому вопросу, уверена, что материалы для аудита у наших ресурсопоставляющих организаций готовы.



К мартовскому заседанию облдумы Галина Немцева потребовала от обладминистрации представить депутатам план работы и до 1 июня сделать заключение о целесообразности повышения тарифов.