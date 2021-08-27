Депутат Народного Хурала Бурятии предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией

Депутат Народного Хурала Бурятии и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Баир Цыренов предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией и приравнять ее к «Исламскому государству» (ИГИЛ признана террористической и запрещена в России).

В ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 24» депутат заявил, что «Единая Россия» оставляет за собой «не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации».

"ЕР" подарила нам пенсионную реформу. У нас больше половины мужчин не доживают до пенсионного возраста. Бурятия в годы пандемии показала самую высокую смертность в России. Хотелось бы спросить единоросса, главу республики Алексея Цыденова: "Как вы довели республику до такого состояния?", - в ходе выступления говорил Цыренов.