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Депутат Народного Хурала Бурятии предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией

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Депутат Народного Хурала Бурятии и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Баир Цыренов предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией и приравнять ее к «Исламскому государству» (ИГИЛ признана террористической и запрещена в России).

В ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 24» депутат заявил, что «Единая Россия» оставляет за собой «не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации».

"ЕР" подарила нам пенсионную реформу. У нас больше половины мужчин не доживают до пенсионного возраста. Бурятия в годы пандемии показала самую высокую смертность в России. Хотелось бы спросить единоросса, главу республики Алексея Цыденова: "Как вы довели республику до такого состояния?", - в ходе выступления говорил Цыренов.

Цыренов баллотируется в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу. Его конкуренты — министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов от "Единой России" и шоумен Сергей Зверев от партии "Зеленые".

В 2020 г. депутат Цыренов призывал голосовать против конституционной реформы. Он также был одним из организаторов митинга в Улан-Удэ против полицейского произвола в феврале 2021 г.

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