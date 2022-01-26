Депутат из Забайкалья призвал «ставить к стенке» зоозащитников

Зоозащитники, которые отстаивают права бродячих животных, представляют из себя «пятую колонну», заявил комиссии по этике парламента Забайкалья Александр Михайлов. Об этом пишет Тайга.инфо.

Бездомных собак надо убивать, вне зависимости о того, агрессивные они или нет, считает депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов. Зоозащитников он назвал «пятой колонной».

«Эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее, — уверен депутат. — Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке».

Он добавил, что лучше бы те деньги, которые власти направляют на бездомных собак, тратили на лечение детей. А зоозащитникам Александр Михайлов посоветовал заняться другой полезной деятельностью.

Ранее сообщалось, что 22 января в забайкальском селе Домна пропала семилетняя девочка. Позже ее нашли на пустыре. Предполагается, что причиной смерти стало нападение собак. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.