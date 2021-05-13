Депутат Госдумы Вера Ганзя заявила о нехватке у россиян денег на еду

Вера Ганзя прокомментировала данные кредитного бюро «Эквифакс» о числе взятых россиянами в марте 2021 года микрозаймов. Количество взятых ссуд стало максимальным за всю историю. Средняя сумма одного микрозайма составляет 13,1 тысячи рублей.



Депутат считает, что это «тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса».



«Микрозаймы берут только тогда, когда не хватает на элементарное. Значит, не на что есть, заплатить за ЖКХ, не хватает на самое необходимое. Это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса. Люди пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится», – подчеркнула парламентарий.

К самим микрофинансовым организациям Вера Ганзя относится отрицательно. Она считает, что серьезной пользы для экономики и граждан эти конторы не несут. «Это такая категория предпринимательства, которая наживается на чужой беде», — приводит пресс-служба новосибирского обкома КПРФ слова депутата.



Отмечается, что растет не только количество оформленных микрозаймов, но и число просроченных кредитов. За март оно выросло на 1,8% — до 5,4 миллиона единиц. Общая сумма невыплаченных займов составляет 61 миллиард рублей.