Депутат Госдумы Вера Ганзя: Задержание Ивана Кляйна — политический заказ

«Итак, следующим может рвануть Томск. Кукловоды заигрались. Хабаровска им мало. Решили попробовать на прочность Томск. А Томск — город умный. И схемы зачистки политического поля его жителям понятны как таблица умножения. И только идиоты раз за разом наступают на одни и те же грабли», — пишет Вера Ганзя на своей странице в Фейсбуке.



По ее мнению, к мэру Томска горожане относятся довольно позитивно, в то время как к губернатору области Сергею Жвачкину — негативно.





«Такой вывод я сделала уже давно, исключительно из личного общения с томичами на приёмах граждан. Это волне объяснимо — избавиться от конкурента. Но методы! Опять правоохранительную систему используют как прокладку. Впору, им хоть прейскурант вывешивай! Мое личное мнение: задержание мэра Томска — классический политический заказ. Как доказательство: маски-шоу на этом задержании. Ведь можно было так: появились к человеку вопросы — вызови повесткой. А тут целый спектакль в лучших традициях низкопробных боевиков. Попугать. Просто противно от всего этого».