Депутат Госдумы Вера Ганзя: Задержание Ивана Кляйна — политический заказ
Депутат Госдумы Вера Ганзя, представляющая в том числе и Томскую область, прокомментировала задержание мэра Томска Ивана Кляйна.
«Итак, следующим может рвануть Томск. Кукловоды заигрались. Хабаровска им мало. Решили попробовать на прочность Томск. А Томск — город умный. И схемы зачистки политического поля его жителям понятны как таблица умножения. И только идиоты раз за разом наступают на одни и те же грабли», — пишет Вера Ганзя на своей странице в Фейсбуке.
По ее мнению, к мэру Томска горожане относятся довольно позитивно, в то время как к губернатору области Сергею Жвачкину — негативно.
«Такой вывод я сделала уже давно, исключительно из личного общения с томичами на приёмах граждан. Это волне объяснимо — избавиться от конкурента. Но методы! Опять правоохранительную систему используют как прокладку. Впору, им хоть прейскурант вывешивай! Мое личное мнение: задержание мэра Томска — классический политический заказ. Как доказательство: маски-шоу на этом задержании. Ведь можно было так: появились к человеку вопросы — вызови повесткой. А тут целый спектакль в лучших традициях низкопробных боевиков. Попугать. Просто противно от всего этого».
Вера Ганзя отмечает, что лично не знакома ни с мэром, ни с губернатором. «Общаюсь исключительно с помощью депутатских запросов. Кстати, мэр реагирует на них гораздо позитивнее», — добавляет депутат.
В Томске Вера Ганзя была неоднократно, а летом специально приезжала по просьбе жителей Степановки.
«Часть 2 статьи 286 УК РФ. Модное теперь превышение. Эта статья придумана специально для того, чтобы держать на коротком поводке любого чиновника. С нашими законами, когда нормы очень часто противоречат друг другу, получить эту статью может каждый руководитель. Особенно, непослушный или неугодный. В данном случае очередная застройка, не разрешенная мэром пострадавшему, привела бы к очередному транспортному коллапсу в Томске на улице Мокрушина. Такой коллапс там уже есть. Это Степановский переезд. Я там побывала не так давно и приняла на себя немалую часть гнева граждан, которые часами стоят там в пробках. А теперь совет федеральным и местным кукловодам. Вы не видите, что народ давно прозрел и просто терпит? Пока терпит. Так не испытывайте его терпение хотя бы такими дешевыми трюками», — считает Вера Ганзя.
Мэр Томска Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.
Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. Следственный комитет уже сообщил, что будет настаивать на аресте мэра сроком на два месяца.
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