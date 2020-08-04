Депутат Госдумы Вера Ганзя прокомментировала перенос сроков нацпроектов

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Депутат Госдумы от Томской области от партии КПРФ Вера Ганзя в своем видео после отчета правительства перед депутатами Думы раскритиковала решение Владимира Путина о переносе сроков достижения национальных целей России на 2030 год. По ее мнению, пандемия дала правительству возможность избежать провала экономической политики, позволив отложить финальные сроки по нацпроектам еще на шесть лет.

Также в этом видео депутат заявила, что ее «покоробили» слова о том, что в стране есть ресурсы для экономического рывка:

Я слышу это, наверное, на протяжении семи лет. Но, к сожалению, пандемия помешала. Только я не могу понять: в предыдущие годы что мешало совершить этот рывок?