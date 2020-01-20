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20 января,
2020
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Депутат Госдумы Татьяна Соломатина о дефиците врачей и низких зарплатах

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

На решение проблемы с кадровым дефицитом врачей потребуется как минимум пять лет, считает депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина. 

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина о дефиците врачей и низких зарплатах
Фото: Елизавета Томилова для ТВ2

«Сейчас дефицит кадров — 50 %, несмотря на наличие профильных вузов в регионах. Еще не учитываются сотрудники, которым 60 и более лет, но они работают. И нет уверенности в том, что такой человек завтра не скажет: «Я ухожу» — по болезни, по семейным обстоятельствам. На село может поехать только тот, кто знает такую жизнь. Для остальных это стресс, и все может обернуться нежеланием оставаться», — сказала «Известиям» депутат.


При этом Татьяна Соломатина отметила, почему проблема низких зарплат врачей  не решена до сих пор.


«Все сваливают на регионы, что они виноваты — не выровняли. Но в регионах нет денег! Считаю, что это решается на уровне правительства, Министерства труда», — заявила Татьяна Соломатина.


В июле 2019 года Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи. По словам главы Минздрава, средняя заработная плата врачей  составляет 79 тысяч рублей. При этом в нескольких регионах России врачи и целые медицинские коллективы стали массово увольняться или объявлять итальянские забастовки.


В Томской области врачи также жаловались на низкие зарплаты. 


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