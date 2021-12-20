Депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила запрос по поводу томской левобережной дороги

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева направила запрос, посвященный левобережной дороге. Об этом она сообщила в своем Тик-токе, добавив, что предвыборные обещания нужно выполнять.

«Неэффективное использование средств при определенной сумме может перерасти в определенную статью. Что такое превышение должностных полномочий? Иногда, когда кому-то нужно, оно трактуется очень широко, а иногда закрываются глаза на вопиющие случаи», — отметила она, пообещав направить соответствующий запрос.

Напомним, Сардана Авксентьева побывала в Томске летом 2021 года. В рамках встречи она побывала на левобережной дороге.

Напомним, строительство левобережки началось в 2008 году. Тогда в федеральном бюджете образовался излишек средств, а в Томске нашелся старый проект, который вовремя оказался в нужном месте. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая смета левобережной дороги составляла 3,15 млрд рублей. Работы на 2,4 млрд рублей были выполнены.

Работа остановилась в 2013 году. К этому времени полотно уже было отсыпано щебенкой. Но тут сменился губернатор, а Сергей Жвачкин засомневался в необходимости левобережной дороги:

«Жить всегда нужно по средствам. Наша задача – найти компромисс между желаниями и возможностями. Пример — дорога на Левобережке. На мой взгляд, эта дорога нужна лет через 100. Дорогу построили без обочин. Счастье, что не было паводков. Я был категорически против продолжения строительства», — так тогда прокомментировал ситуацию с левобережной дорогой Сергей Жвачкин.

В 2017 году дорогу законсервировали. Сейчас она готова на 90 %. Осталось сделать две развязки, которые соединят «левобережку» с дорогами, идущими от нового моста со стороны Северска, и дорогой со стороны Тимирязевского, и положить асфальт. Самым затратным является строительство двух колец. В 2015 году экс-мэр Николайчук оценил стоимость каждого из них в 500 миллионов рублей.