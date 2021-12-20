Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила запрос по поводу томской левобережной дороги
Новости

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила запрос по поводу томской левобережной дороги

ТВ2 ТВ2

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева направила запрос, посвященный левобережной дороге. Об этом она сообщила в своем Тик-токе, добавив, что предвыборные обещания нужно выполнять. 

Напомним, Сардана Авксентьева побывала в Томске летом 2021 года. В рамках встречи она побывала на левобережной дороге.

«Неэффективное использование средств при определенной сумме может перерасти в определенную статью. Что такое превышение должностных полномочий? Иногда, когда кому-то нужно, оно трактуется очень широко, а иногда закрываются глаза на вопиющие случаи», — отметила она, пообещав направить соответствующий запрос. 

Напомним, строительство левобережки началось в 2008 году. Тогда в федеральном бюджете образовался излишек средств, а в Томске нашелся старый проект, который вовремя оказался в нужном месте. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая смета левобережной дороги составляла 3,15 млрд рублей. Работы на 2,4 млрд рублей были выполнены.

Работа остановилась в 2013 году. К этому времени полотно уже было отсыпано щебенкой. Но тут сменился губернатор, а Сергей Жвачкин засомневался в необходимости левобережной дороги:

«Жить всегда нужно по средствам. Наша задача – найти компромисс между желаниями и возможностями. Пример — дорога на Левобережке. На мой взгляд, эта дорога нужна лет через 100. Дорогу построили без обочин. Счастье, что не было паводков. Я был категорически против продолжения строительства», — так тогда прокомментировал ситуацию с левобережной дорогой Сергей Жвачкин.

В 2017 году дорогу законсервировали. Сейчас она готова на 90 %. Осталось сделать две развязки, которые соединят «левобережку» с дорогами, идущими от нового моста со стороны Северска, и дорогой со стороны Тимирязевского, и положить асфальт. Самым затратным является строительство двух колец. В 2015 году экс-мэр Николайчук оценил стоимость каждого из них в 500 миллионов рублей.
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.