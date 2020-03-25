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25 марта,
2020
Новости

Депутат Госдумы предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантина

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости.


«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — написал в обращении Власов.


Оплату услуг ЖКХ следовало бы отменить до окончания карантинных мер, считает депутат. Предложение Власов направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.


Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, уточнили в оперативном штабе. За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса. В Томской области официально зарегистрирована одна пациентка с COVID-19.

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