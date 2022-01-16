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Депутат Госдумы от Новосибирской области выступил за введение продуктовых карточек

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Депутат Госдумы от Новосибирской области справедливоросс Александр Аксененко выступил за введение продуктовых карточек. Он считает, что такую «практику» необходимо распространить по всей стране. В первую очередь ими смогут воспользоваться малообеспеченные люди, пишет Тайга.инфо.

Автор:  Взято из личного аккаунта Александра Аксёненко
Автор:  Взято из личного аккаунта Александра Аксёненко

Депутат рассказал о росте цен на различные группы товаров в размере 30−50%. Он отметил, что рост цен гораздо сильнее ощутим для малообеспеченных граждан.

«Картофель и морковь выросли почти на 50%, сосиски — 20%, сахар на 33%. К этому прибавим выросшие цены на газ, уголь и становится очевидным, что все эти индексации, как бы правильны и своевременны они ни были, не спасут ситуацию. Те же пенсионеры питаться лучше не станут. Аналогичная ситуация и с малообеспеченными семьями», — уточнил депутат.

Он считает, что ситуацию может исправить введение продуктовых карточек для малообеспеченных. По мнению Аксененко, это будет максимально контролируемая помощь, а с другой — это будет поддержкой отечественных производителей. Депутат считает, что подобные проекты уже были запущены в трех регионах России, где была выпущена «Продовольственная карта».

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