Депутат Госдумы от Новосибирской области выступил за введение продуктовых карточек

Депутат Госдумы от Новосибирской области справедливоросс Александр Аксененко выступил за введение продуктовых карточек. Он считает, что такую «практику» необходимо распространить по всей стране. В первую очередь ими смогут воспользоваться малообеспеченные люди, пишет Тайга.инфо.

Депутат рассказал о росте цен на различные группы товаров в размере 30−50%. Он отметил, что рост цен гораздо сильнее ощутим для малообеспеченных граждан.

«Картофель и морковь выросли почти на 50%, сосиски — 20%, сахар на 33%. К этому прибавим выросшие цены на газ, уголь и становится очевидным, что все эти индексации, как бы правильны и своевременны они ни были, не спасут ситуацию. Те же пенсионеры питаться лучше не станут. Аналогичная ситуация и с малообеспеченными семьями», — уточнил депутат.

Он считает, что ситуацию может исправить введение продуктовых карточек для малообеспеченных. По мнению Аксененко, это будет максимально контролируемая помощь, а с другой — это будет поддержкой отечественных производителей. Депутат считает, что подобные проекты уже были запущены в трех регионах России, где была выпущена «Продовольственная карта».