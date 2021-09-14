Депутат Госдумы от «Единой России»‎ поддержал иркутских учителей, не пустивших ученика на уроки из-за прически

«В школе есть правила, которые надо соблюдать, которые нужно уважать. Правила, выработанные поколениями учеников и педагогов, правила которые соблюдаются уже три десятка лет и действие которых мы тоже испытали на себе, когда в девяностых нам запрещали ходить в школу в китайских адидасовских спортивных костюмах, помните такие? Безусловно, дети должны иметь право на самовыражение и самореализацию, но свобода - это не значит вседозволенность. Ты можешь самовыражаться до тех пор, пока не затрагиваешь интересы окружающих тебя людей, не затрагиваешь интересы окружающего тебя общества. Если не нравится, если не устраивает, пожалуйста, в Иркутске есть школы, где не такие высокие требования к внешнему виду учеников, учитесь там на здоровье. А если ты пришёл именно в эту школу, если родители приняли такое решение, то будьте любезны уважайте общество, которое вас окружает. Правильно поступили в 47 школе», — написал депутат.