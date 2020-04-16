Депутат Госдумы: 200 млрд регионам, что слону дробина

Депутат Госдумы России Вера Ганзя, представляющая в том числе и Томскую область, считает, что помощь регионам в 200 млрд на сбалансированность бюджетов, которую пообещал Владимир Путин в своем четвертом обращении к россиянам, недостаточна. «Если регионы просядут, по мнению ряда экспертов, минимум миллиардов на 700, а то и на 1 трлн рублей, то эта сумма (200 млрд руб.) на 85 регионов все равно, что слону дробина. Значит, по итогам года нужно добиваться более реальной помощи и несравненно большей суммы», — пишет депутат на своей странице в Фейсбуке.

Главная проблема не в отсутствии мер поддержки от государства, считает депутат, они есть, а в том, как их получить. «Наша неповоротливая государственная машина разворачивается медленно и со скрипом. Да это уже было, да и продолжается до сих пор, после объявления самых первых мер поддержки. Хорошо бы министерства быстро разработали механизмы предоставления всей этой поддержки. Пока они будут проводить согласования между собой, от нашей экономики может остаться одна Роснефть», — пишет Вера Ганзя по следам выступления Владимира Путина.





Депутаты Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина и Алексей Диденко меры поддержки государства, которые озвучил Владимир Путин, никак не комментируют. Ранее член фракции ЛДПР Алексей Диденко направил обращение спикеру областной Думы Оксане Козловской с просьбой на законодательном уровне отменить жителям плату за капремонт многоквартирных домов до осени в связи с эпидемией коронавируса.