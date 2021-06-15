Депутат гордумы: «Томску нужен полноценный центр помощи женщинам»

Депутат гордумы от КПРФ Владимир Чолахян обратился к замгубернатора по вопросу создания кризисного центра для женщин в Томске.

Напомним, муниципальный центр «Семья» 1 апреля передали региональной общественной организации «Женский голос». «Женский голос» может обеспечить работу приюта, оплату коммунальных услуг, но на ремонт и охрану собственных средств не хватает.





«В настоящее время содержание Социального приюта для женщин (оплата коммунальных услуг, проведение текущего ремонта, обеспечение необходимым оборудованием, санитарная обработка приюта, оплата труда сотрудников) частично реализуется общественной организацией «Женский голос». Организация имеет возможность оплачивать коммунальные платежи, расходы по мелкому ремонту частично за счет добровольных пожертвований и средств учредителей и членов организации. Все специалисты приюта работают на волонтерских основах. С 1 апреля организация отказалась от услуг охранного предприятия по причине отсутствия средств. В настоящее время помещения социального приюта требуют косметического ремонта», — говорится в обращении депутата.