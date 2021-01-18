Депутат гордумы Томска вышел на пикет в поддержку Алексея Навального

Власть сейчас будет смотреть на реакцию людей. Можно закрыть Алексея просто так и люди будут молчать – закроют. Если мы сейчас будем активно заступаться за него, значит, сможем его отбить, – прокомментировал депутат ТВ2. – К сожалению, в России это так работает. На законы власть уже забила, только народная поддержка может что-то решить.

Алексей добавил, что дальнейшие действия сторонников Навального будут зависеть от поведения задержавших политика силовиков. Депутат уверен, что имеет право выйти на одиночный пикет и не беспокоится, что его привлекут за это к ответственности. «Ничего не боюсь и людей призываю не бояться высказывать свое мнение и отношение к этой ситуации», – заявил Фатеев.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное случившемуся с Алексеем Навальным. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении.





30 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Алексея Навального.​​ Ранее ФСИН заявила о намерении задержать оппозиционера в связи с тем, что по версии ведомства Навальный, находившийся на лечении в Германии, нарушил условия пребывания на испытательном сроке по делу «Ив Роше», не являясь в органы ФСИН на регистрацию. Алексей Навальный был, соответственно, объявлен в розыск.



17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.​



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