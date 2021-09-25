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Депутат гордумы Томска Владимир Самокиш прошел в Госдуму от «ЕР» по партийным спискам

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Четверо томичей вошли в новый состав Госдумы РФ. Среди них депутат гордумы Томска Владимир Самокиш, прошедший по партийным спискам.

«Городской Думе — огромное спасибо за опыт, дискуссии, критику и совместные решения! Новые вызовы и задачи ждут на Федеральном уровне, — написал Владимир Самокиш в своем телеграм-канале. — За работу!» 

Как следует из опубликованного на сайте «Российской газеты» списка, в Госдуму VIII созыва прошли четверо уроженцев Томска: Владимир Самокиш, командир центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, Татьяна Соломатина («Единая Россия») и Алексей Диденко (ЛДПР).

Напомним, по итогам подсчета по федеральному округу в нижнюю палату парламента прошли пять партий: «Единая Россия» — 49,82 %; КПРФ — 18,93 %; ЛДПР — 7,55 %; «Справедливая Россия» — 7,46 %; «Новые люди» — 5,32 %. Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог.

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