Депутат гордумы Томска и экс-сотрудник местного штаба Навального* Андрей Фатеев уехал из России

Депутат городской Думы Томска и бывший заместитель координатора местного штаба Алексея Навального* Андрей Фатеев сообщил , что покинул Россию. Он рассказал, что уехал из страны после уголовного дела в отношении экс-координатора уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой.

«К сожалению, мне пришлось принять тяжёлое решение уехать на время из страны. Вполне возможно, что в отношении меня также возбуждено дело. Я не сообщал о своем отъезде, чтобы не подвергать опасности Ксюшу [Фадееву]», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Он также призвал людей прийти к зданию Кировского районного суда, чтобы поддержать Фадееву, которой сегодня будут избирать меру пресечения по двум уголовным делам: «В такое время это самое большее, что вы можете сделать для нее. Ксения столкнулась с беспределом, важно показать, что она не остается один на один с этим людоедством».

Фатеев рассказал ТВ2, что покинул страну после ареста экс-главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой. 10 ноября суд в Уфе отправил ее в СИЗО на 2 месяца по делу об «экстремистском сообществе», возбужденном против Алексея Навального и его сторонников. Он не стал называть место, в котором находится, поскольку не уверен в том, что это безопасно.

Ранее в Томске задержали бывшего координатора местного штаба Навального* и депутата гордумы Ксению Фадееву. Ее подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). По первому делу Фадеевой грозит от 7 до 12 лет колонии.

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года и запрещены в России