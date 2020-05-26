Депутат Галина Немцева разбирается с доплатами медикам за работу с COVID-больными

Депутат облдумы Галина Немцева решила разобраться, почему медицинские работники жалуются, что не все получили доплаты за работу с COVID-больными или получили меньше, чем обещал президент.

Депутат написала на своей страничке в Фейсбуке, что к ней поступает очень много вопросов, звонков, жалоб по медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Чтобы разобраться в проблеме, она обратилась к начальнику Департамента Здравоохранения Томской области Александру Холопову. Далее приводим текст поста Галины Немцевой полностью о том, что удалось ей выяснить в Департаменте здравоохранения.





«Существует два Постановления Правительства 415 от 2 апреля и 484 от 12 апреля. Первое Постановление определяет условия выплат медработникам за особые условия труда и допнагрузку, второе— за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам.



Условие для получения выплат стимулирующего характера по 415 Постановлению — оказание помощи лицам с подтвержденным COVID за фактически отработанное время. Это Постановление касается выплат врачам, младшему и среднему медперсоналу в сформированных респираторных бригадах в стационарах и скорой медицинской помощи. Суммы — от 10 до 36 тысяч рублей(в зависимости от должности) без учета районного коэффициента. Камнем преткновения является пресловутая формулировка- «за фактически отработанное время», она и породила разницу в подходах в разных регионах и многочисленные жалобы и разбирательства в прокуратуре и других инстанциях.



В Томской области эти выплаты получили более 800 человек. Важно! За половину мая получен только аванс, окончательный расчет за май будет получен в июне.



484 Постановление, вышедшее вслед за первым и уже по итогам волны возмущений медиков, рискующих своей жизнью, касается работников стационара и скорой медпомощи (врачей, среднего, младшего персонала и водителей) — это выплаты тем, кто непосредственно участвует в оказании мед. помощи (главные врачи не получают в данном случае и обвинять их в том, что они что-то кому-то не доплатили, чтобы оставить себе не нужно!!!). Это выплата за апрель, май, июнь всем, кто контактирует с пациентами с COVID, даже если не включен в респираторную бригаду. Выплата от 25 до 80 тыс руб без учета районного коэффициента. На данный момент порядка 700 специалистов уже получили эти выплаты.



Отдельно задала вопрос по оплате тем медикам, чьи отделения оказались закрытыми на карантин. Сотрудники этих отделений получают среднюю заработную плату.



По скорой помощи: водители бригад, которые работают с COVID-пациентами доплаты получают. В Томске таких бригад 8 на третьей подстанции. В районах области при каждой ЦРБ такие бригады тоже есть.



Если у кого-то из медиков остались вопросы, пишите, звоните. Каждый персональный случай разберем вместе со специалистами.

Отдельно скажу, что вся неразбериха на местах случилась из-за непродуманных Постановлений, которые делались, судя по всему, в спешке и не учитывали отдельные моменты. Яркий пример — формулировка «за фактически отработанное время», которую каждый регион трактует по своему — поэтому где-то просто выплачивают стимулирующую выплату за отработанное на ставку время, а где- то высчитывают часы и минуты. Никак не учли работу главных врачей, которым надо организовать работу стационара и другие моменты.





А Правительство не дает никаких разъяснений. Работают они, ваяют новые Постановления».