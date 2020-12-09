Депутат Елена Ульянова предлагает провести общественные слушания по «Жилью и городской среде»

Томск провалит план по вводу нового жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», считает депутат гордумы, заместитель председателя Партии Роста Елена Ульянова. «Согласно условиям документа, ежегодно необходимо вводить 700 тысяч квадратных метров ежегодно, а в прошлом году построили всего 400 тысяч, а в этом, боюсь, и до этой цифры томичи не дотянут», — отмечаеит политик в своем телеграмм-канале под названием «Народный губернатор».

Елена Ульянова считает, что в регионе есть крупные застройщики, которые в состоянии выполнить условия нацпроекта (ТДСК и ГК «Карьероуправление»), однако проблема в том, что строить практически негде.





«Мегарайоны вроде «Южных ворот» строятся уже за границами областного центра, на землях Томского района, что уже породило проблемы межрайонного масштаба. Двигаться дальше городу некуда. На юг и запад – мешает Томь, железная дорога и транспортная недоступность. На север двигаться никто не хочет: там промзона и Северск. Томск оказался заложником руководителей, которые планировали его развитие по своему хотению, не спрашивая жителей: хотят ли они жить в 17-ти этажных человеческих муравейниках с видом на кладбище? Какой-то небольшой задел есть у ГК «Карьероуправление», которое, по моей информации выкупило земли сельхозназначения бывшего чернореченского овощного хозяйства и поля между Северным парком и Нижним складом. Но и на эти площади у губернатора Томской области другие планы: студенческий кампус, стадион «Томь-арена», вантовый мост. Ясно, что эти планы настолько перспективные, что вряд ли даже частично сбудутся при нынешнем руководстве области», — пишет Ульянова.





Депутат гордумы предлагает провести «не режиссированные, а настоящие общественные слушания» и пригласить экспертов. «Давайте назначать дату слушаний», —резюмирует Ульянова.