Депутат Думы Томского района выходит на пикеты, добиваясь ремонта дороги к Южным воротам

Депутат Думы Томского района Денис Гесполь второй день выходит на одиночный пикет к мэрии Томска. Так он пытается привлечь внимание к необходимости ремонта дороги по улице Степановская.

По этой дороге, по словам депутата, люди въезжают и выезжают в микрорайон Южные ворота, а из-за ее плохого качества нарушается транспортная доступность района. Несмотря на то, что улица территориально относится к Томскому району, дорога находится в ведении городской администрации. По словам депутата, он уже несколько лет борется за ремонт дороги, но ни один из методов не сработал.



«Напомню, что предшествовало одиночному пикету: писал жалобы и обращения, на которые были ответы в 2020 и 2021 году, что ремонт запланирован и будет произведён при достаточном финансировании. Делал макеты жалоб для жителей и поднимал тему в социальных сетях, поднял эту проблему на Думе Томского района, где депутаты меня поддержали в обращении Думы Томского района в Думу и Администрацию города Томска; собирал подписи жителей мкр. Степановка под обращением в Администрацию и Думу Томска; обозначил проблему своим коллегам из партии ЛДПР в городе, которые готовы поддержать жителей Южных ворот и уже сделали от себя обращения; встречался с городским депутатом Марией Худяковой, которая предложила свою помощь в Думе Города Томска по этой проблеме и на последнем собрании её озвучила», — сообщил депутат.

Денис Гесполь рассказал журналисту Агентства новостей ТВ2, что намерен выходить на пикет каждый день, пока вопрос не решится.

«Простоять день или пару дней – бессмысленно. Все иные методы не сработали, мэрия не оставила мне другого выбора», — сказал депутат.