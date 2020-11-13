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13 ноября,
2020
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Депутат Думы Томска призывает поддержать Ивана Кляйна

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Депутат Думы Томска Владимир Самокиш призывает стать поручителем мэра Томска Ивана Кляйна, которого накануне задержали сотрудники правоохранительных органов. 


«Нам сложно судить о виновности Кляйна, но мы можем повлиять на то, чтобы суд был максимально открытым, а здоровье Ивана Григорьевича не стало заложником расследования. Никуда он не убежит», — написал Владимир Самокиш в своем Телеграм-канале.


В приложенном тексте обращения отмечается, что «в случае, если просьба о личном поручительстве не будет удовлетворена, просим избрать Кляйну И.Г. любую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы (запрет совершения определенных действий, подписку о невыезде, залог».


Текст обращения выложен в Телеграмм-канале Владимира Самокиша.


«Присоединяйтесь и подписывайте поручительство и готовьтесь прийти в здание Кировского суда. Ориентир — 10.00 (завтра, 14.11). Но надо быть готовым и к 12.00, и к 14.00 и даже к 18.00. Считаю, что Кляйн достоин человеческого к себе отношения», — пишет Владимир Самокиш.


Ранее стало известно, что Следственный комитет будет настаивать на аресте Ивана Кляйна сроком на два месяца.


Мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Он подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Временно исполнять обязанности мэра будет Михаил Ратнер.


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