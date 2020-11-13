Депутат Думы Томска призывает поддержать Ивана Кляйна

Депутат Думы Томска Владимир Самокиш призывает стать поручителем мэра Томска Ивана Кляйна, которого накануне задержали сотрудники правоохранительных органов.





«Нам сложно судить о виновности Кляйна, но мы можем повлиять на то, чтобы суд был максимально открытым, а здоровье Ивана Григорьевича не стало заложником расследования. Никуда он не убежит», — написал Владимир Самокиш в своем Телеграм-канале.





В приложенном тексте обращения отмечается, что «в случае, если просьба о личном поручительстве не будет удовлетворена, просим избрать Кляйну И.Г. любую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы (запрет совершения определенных действий, подписку о невыезде, залог».





Текст обращения выложен в Телеграмм-канале Владимира Самокиша.





«Присоединяйтесь и подписывайте поручительство и готовьтесь прийти в здание Кировского суда. Ориентир — 10.00 (завтра, 14.11). Но надо быть готовым и к 12.00, и к 14.00 и даже к 18.00. Считаю, что Кляйн достоин человеческого к себе отношения», — пишет Владимир Самокиш.





Ранее стало известно, что Следственный комитет будет настаивать на аресте Ивана Кляйна сроком на два месяца.





Мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Он подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Временно исполнять обязанности мэра будет Михаил Ратнер.





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