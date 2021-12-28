Депутата Думы Томска, сторонницу Алексея Навального Ксению Фадееву задержали сотрудники полиции. Обновляется

Депутат Думы Томска, сторонница политика Алексея Навального Ксения Фадеева задержана сотрудниками полиции. Об этом ТВ2 сообщили сразу несколько источников. В настоящее время Ксения Фадеева находится в Следственном комитете на Кирова, 51. В ее доме проводятся обыски. По данным источника редакции, обыски проводили сотрудники Следственного комитета из Москвы. Они проходят не только на квартире и даче Ксении Фадеевой, но и на квартире ее подруги. Как утверждает источник ТВ2, задержали Ксению Фадееву на даче, где она жила. По предварительной информации, Ксению Фадееву для допроса увезут из Томска в Москву. «Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст .282.1, ч.3 статьи 239», — сообщает источник ТВ2. Статья 282.1. — это «Организация экстремистского сообщества», максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей. Статья 239 — это «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Леонид Волков назвал случившееся огромной бедой и предположил, что всех ждет новый виток дел, связанных с экстремизмом. «Сегодня утром прошли обыски в Иркутске и Томске, на допросы в СК доставлены бывшие координаторы наших бывших штабов — Захар Сарапулов и Ксения Фадеева. Связи с ними сейчас нет. Мы имеем все основания полагать, что это новый виток репрессий по "экстремизму", предъявленному задним числом за абсолютно легальную и публичную деятельность штабов Навального в 2017-2021 годах». Он отметил, что Ксении Фадеевой было предложено уехать из страны, но она отказалась. «В ноября, сразу после ареста Лилии Чанышевой, мы связались еще раз со всеми бывшими координаторами, которые еще оставались в России, и предложили любую помощь с выездом: финансовую, организационную и т.п. Не только предлагали — уговаривали. Захар наотрез отказался: во-первых, он очень смелый, даже безбашенный; во-вторых, он не был готов бросить свой проект, "Иркутский инсайдер". У него были большие планы на "жизнь после штаба", он делал региональное СМИ, которое за несколько месяцев стало самым заметным и читаемым независимым СМИ в Иркутске. Ксения наотрез отказалась: она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность — она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе Томска, куда ее избрали в 2020 году. Ксения Фадеева и Захар Сарапулов — лучшие люди России, настоящие патриоты и достойные граждане. Ксению выбрали депутатом в Томске, за нее проголосовали тысячи людей на выборах; Захара читают тысячи людей в Иркутске. Они никакие не "экстремисты". Сейчас мы пытаемся скоординировать юридическую помощь и выйти с ребятами на связь. Будем держать вас в курсе. И конечно просим помочь с распространением и оглаской».

Автор: Дума Томска Автор: Дума Томска

Депутат Думы Томска Максим Забелин отметил, что сейчас депутаты будут готовить характеристику на Ксению. «Ксения предрекала эти события, но действительно не хотела уезжать. Последнее время часто обсуждали с ней эту тему в шуточной форме. Координаторов штабов на свободе в России оставалось все меньше и меньше, кто-то уезжал, кто-то сидел под арестом. Адвокат сейчас с ней. Готовим характеристику от депутатов Думы Томска, тех, кто не побоится подписать», — написал Забелин в своем Телеграм-канале. В свою очередь, спикер Думы Томска Чингис Акатаев, комментируя ситуацию, сказал, что «пока официальной информации нет»: «Надеюсь будет ясность от правоохранительных органов». Соратник политика Алексея Навального Иван Жданов написал в своем Твиттере, что по предварительной информации меру пресечения будут избирать в Кировском районном суде Томска сегодня или завтра утром. Между тем, следователь взял с Фадеевой подписку о неразглашении. Соответствующую расписку дал и ее адвокат Константин Мухаметкалиев.