Депутат Думы: Бюджетников Томска заставляют сдавать деньги на выплаты ветеранам

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В Томской области сотрудников бюджетных организаций склоняют к тому, чтобы перечислять часть дохода в фонд «Победа». Копию обращения опубликовал в телеграм-канале независимый депутат гордумы Максим Забелин.

«Ко мне второй день обращаются сотрудники бюджетных организаций разного уровня. Вчера всем разослали письмо из Администрации города Томска с «убедительной просьбой провести разъяснительную работу с сотрудниками вверенных им учреждений с целью посильного участия каждого сотрудника в проводимой акции по перечислению денежных средств на городской благотворительный счет «Победа». Я и сам помогаю ветеранам и в праздничные дни, и в течение года, но делаю это абсолютно добровольно. Без разнарядок сверху от начальства. В связи с этой ситуацией и обеспокоенностью многих бюджетников у меня возникает один вопрос: может быть, мы все-таки будем просить деньги не у людей, которые получают в большинстве своем от 20 до 30 тысяч (или хотя бы делать это уведомительно, а не убедительно), а у вышестоящих органов власти, региональных и федеральных бюджетов, куда уходит большинство выплаченных налогов?» — написал Забелин в своем официальном телеграм-канале.

В редакцию ТВ2 обратились сотрудники школ, которые отметили, что подобные письма рассылает не только городская администрация, но и областная тоже.

«Работаю учителем с зп 20 тысяч. Сегодня нам разослали такое письмо, оказать помощь, пожертвовать средства на ветеранов. Областная администрация не обнаглела ли? Почему в бюджете не нашлось средств на это, а на их зарплаты и банкеты всегда есть?» — рассказала ТВ2 одна из обратившихся.