Депутат Алексей Диденко попросил томских чиновников отменить оплату за капремонт до осени

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Депутат Госдумы Алексей Диденко направил обращение спикеру областной думы Оксане Козловской с просьбой на законодательном уровне отменить жителям плату за капремонт многоквартирных домов до осени. Подобные меры введены в Москве и Московской области.

«В связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV, органы государственной власти Российской федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе и Томской области, вынуждены были принять и принимают особые экстренные меры по предотвращению распространения данной инфекции на территории России, — говорится в обращении. — В том числе по самоизоляции граждан и ограничению их передвижения, приостановлению или ограничению деятельности организация в целом ряде отраслей экономики и социальной, образовательной, культурной сфере и т.д.

Указанные вынужденные меры привели и приведут в дальнейшем к падению уровня жизни значительного числа граждан, сокращению доходов до уровня их фактической неплатежеспособности, повышению уровня безработицы населения. При этом многие граждане оказались не только в трудной жизненной ситуации, но и вынуждены бороться за свое выживание.

В данных условиях указом мэра Москвы С.С. Собянина от 31 марта 2020 года собственники помещений в многоквартирных домах были освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт общего имущества за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. <…> Учитывая изложенное, прошу рассмотреть возможность принятия закона Томской области, предусматривающего такую же временную социальную меру (применяемую, как минимум до 1 сентября 2020 года) в отношении собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области. Это позволит оказать дополнительную поддержку жителям Томской области».

Как рассказал ТВ2 Алексей Диденко, региональный фонд капремонта может себе позволить такую отмену. Это не сильно повлияет на ситуацию с капремонтом в Томской области.

«Фонд регионального капремонта понесет не столь серьезные потери, даже если внесут мораторий на полгода, — сказал Алексей Диденко. — Мы считает, что фонду, который уже накопил довольно большие средства, это по силам. Ну, какие-то дома будут ремонтироваться чуть дольше. Но сегодня население, когда ежемесячный взнос за капремонт составляет 300-400 рублей, могут испытывать определенные трудности. Сейчас, когда граждане дисциплинировано соблюдают режим самоизоляции и с понимаем относятся ко всем принятым обеспечительным мерам, власть должна демонстрировать движение им навстречу. Какими-то конкретными мерами и действиями. В том числе, которые будут отражаться на их кошельках. Мера по отмене капремонта никак не повлияет на ситуацию с капремонтом в Томской области».

Он добавил, что сейчас также прорабатывается вопрос о снижении оплаты за услуги ЖКХ. Проблема в том, что решить этот вопрос намного сложнее, чем вопрос с оплатой за капремонт.

«Жилищно-коммунальные предприятия – это предприятия критической инфраструктуры. Это непрерывное производство с технологическими процессами. И тут нужно действовать очень осторожно. Я уверен, какие-то меры будут приняты, мы предложения по фракции ЛДПР сформулировали и направили в федеральные органы. Сейчас они прорабатываются. Главное, не допустить кризиса на самих предприятиях, потому что там тоже люди работают. Повторюсь, что самое простое – отменить плату за капремонт. Это вопрос одного-двух дней. Внести закон, провести заседание комитета облдумы по жилищно-коммунальному хозяйству, потом собрать депутатов в экстренном порядке. Губернатор это подпишет и он вступит в силу».

Ранее сообщалось, что Губернатор объявил режим полной самоизоляции в Томской области, который начал действовать с 22.00 31 марта.