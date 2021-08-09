Депутат Алексей Диденко предложил ввести аптечные сертификаты для нуждающихся

Депутат от Томской области Алексей Диденко со своими коллегами по фракции ЛДПР разработал законопроект об аптечных сертификатах для слабозащищенных граждан. Право на получение аптечного сертификата получат малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие и граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Владелец сертификата на выделенную фиксированную сумму сможет приобретать необходимые лекарственные средства. Лекарства будут предоставляться в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Такая мера позволит адресно помочь малообеспеченным гражданам, смягчит негативные последствия безудержного роста цен.

По словам Алексей Диденко, данный вопрос давно назрел, а подобное решение в том или ином виде уже реализуется в некоторых регионах. Например, в Москве нуждающимся денежные средства перечисляются на карту. Такой формат должен быть утвержден на федеральном уровне, чтобы граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могли рассчитывать на конкретную господдержку в вопросе лекарственного обеспечения.

«Проблема с лекарственным обеспечением жителей Томской области стоит достаточно остро. В пиковые периоды пандемии население ощутило на себе и отсутствие лекарств, и необоснованный рост цен на них. Масло в огонь подлило предложение некоторых городских депутатов продать с молотка муниципальное предприятие «Томскфармация», которое несёт на себе важнейшую социальную функцию по льготному лекарственному обеспечению населения, отпуску психотропных препаратов, служит своеобразной «подушкой лекарственной безопасности» томичей. Депутаты от ЛДПР убеждены, что муниципальный контроль над предприятием необходимо сохранить, а реорганизация должна обеспечить открытость и эффективность финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому деятельность предприятия нельзя оценивать только экономически, как коммерческий проект. Муниципальный контроль за аптечной сетью позволит влиять на ценообразование, гарантирует льготное обеспечение лекарствами», — говорит Алексей Диденко.

Он подчеркивает, что не менее остро стоит проблема доступности лекарств для сельского населения, которое проживает в отдаленных и труднодоступных районах Томской области. Причины этой проблемы просты – коммерческие аптечные сети не желают работать на селе, поскольку не видят в этом выгоды. Эти функции возлагаются на муниципальные аптечные предприятия. Но низкие доходы граждан приводит к их нерентабельности. Аптечные сертификаты также будут способствовать гарантированному доходу сельских аптечных пунктов, позволят снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты, планировать лекарственное обеспечение граждан, снизит риски возникновения дефицита лекарств.