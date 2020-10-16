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16 октября,
2020
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Департамент ЖКХ обязал «ТомскРТС» пересчитать начисления за тепло

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области обязал компанию «ТомскРТС» провести перерасчет начислений за отопление за сентябрь.


«В связи с большим количеством обращений томичей, несогласных с начислениями за тепло за сентябрь, компания «ТомскРТС» должна пересчитать начисления за отопление, — сказал начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель. — Многим собственникам помещений многоквартирных домов, где есть общедомовые приборы учета,  начисления произведены некорректно — исходя из норматива».


Отраслевой департамент предложил «ТомскРТС» оперативно организовать перерасчет начислений. В многоквартирниках, где общедомовой счетчик введен в эксплуатацию на момент старта отопительного сезона (23 сентября), перерасчет должен быть сделан с учетом показаний счетчиков.


В тех многоквартирных домах, где счетчики вышли из строя (либо истек срок их поверки) и не были введены в эксплуатацию до старта отопительного сезона, перерасчет предложено сделать, исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям счетчика.


«Отказ ресурсоснабжающей организации будет являться основанием для проведения департаментом соответствующей проверки и выдачи предписания о перерасчете», — подчеркнул Яков Грель.


Подробную информацию о расчете платы за отопление можно получить по телефону открытой горячей линии департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области: 8 (800) 444-29-28.

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