Замгубернатора: вопрос о переходе на дистант школьников и студентов не стоит

Замгубернатора по научно-образовательной деятельности Людмила Огородова в прямом эфире группы администрации Томской области ответила на вопросы жителей региона, которые поступали в соцсетях. Большая часть вопросов касались организации работы во время пандемии.

По словам Людмилы Огородовой, в регионе скорректировали график выхода на каникулы, чтобы развести потоки учащихся и провести санацию школ. При этом родителей просят проконтролировать детей и ограничить их контакты во время каникул, чтобы мера оказалась эффективной.





«Таким образом мы развели два потока возрастных групп классов и сделали это для того, чтобы воспользоваться еще одним эпидемиологическим инструментом. Мы получаем передышку в целом для системы образования. При этом педагоги тоже будут переведены на дистанционный режим работы. Школы закроют на санации, там будет продолжаться обработка, проветривание, это будет продолжаться в течение недели и затем только зайдут младшие классы. Выходить из каникул все возрастные группы также будут по очереди. И это снизит инфекционную нагрузку, плотность групп учащихся», — сказала Огородова.





Она отметила, что решение по выхода на каникулы малокомплектных школ, в которых обучается не более ста учеников, принимают в муниципалитетах самостоятельно. В расчет берут условия: количество квадратных метров и число учеников.





Она также добавила, что сейчас решение по закрытию классов и школ на карантин принимается точечно, исходя из каждого случая. Так как коронавирусная инфекция новая, то у Роспотребнадзора нет четких параметров для роспуска классов на карантин.





«При заболевании ОРВИ 20% школьников в одном классе на карантин переводится класс, при заболевании 20% школы на карантин переводится вся школа. Для ковида такой цифры сегодня не существует, потому что ковид является новой инфекцией. Поэтому принимает решение Роспотребнадзор, мы это обсуждаем на штабе и понимаем, почему в каждом случае мы принимаем наиболее эффективное и что каждый из нас должен сделать по отработке», — объяснила она. По словам Людмилы Огородовой, не стоит переживать, что в числе контактных с ковид-положительным оказывается не весь класс, а те, кто рядом сидел за партой и контактировал во внеурочное время, в Роспотребнадзоре изучали тенденции и считают меру оправданной.





Она подчеркнула, что сегодня в Томской области не идет речи о переходе на дистанционное обучение школьников, студентов и работы в режиме дежурных групп детсадов.





«Решение по переходу на дистанционное обучение мы не приняли, хотя обсуждали. Обсуждали разные варианты, потому что рост заболеваемости требовал обсуждения всех сценариев. Губернатор утвердил сценарий очного обучения. <...> В общежитиях у нас сейчас 11 тысяч студентов. В начале сентября мы пытались предупредить интенсивный въезд на территорию большого количества людей, поэтому выстроили обучение студентов этапами. Очно сегодня учатся только первые курсы и выпускные. Лекции читаются дистанционно. Сейчас у нас даже не все студенты заехали в общежитии, во-вторых, по ситуации мы видим, что тех, кто приезжает, вводить сразу в очный порядок невозможно, сначала все проходят карантин. Выходит, у нас еще все студенты не приступили к очному обучению, поэтому вопрос о переходе на дистант не стоит», — сказала она.





Что касается детских садов, регион ставит перед собой задачу обеспечить экономику работой, поэтому речи о перевод детских садов в режим дежурных групп не идет. Главное, по словам Огородовой, мониторить ситуацию и своевременно принимать меры в каждом конкретном случае, чтобы не допускать вспышек заболевания.





Читайте также:



График осенних каникул в школах Томска изменен









ПОДДЕРЖИ ТВ2!