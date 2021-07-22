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Главная Новости Денег нет, но ПСД есть: и.о. мэра Томска о ремонте школ и детских садов
Новости

Денег нет, но ПСД есть: и.о. мэра Томска о ремонте школ и детских садов

ТВ2
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час назад

Список учреждений социальной сферы Томска, которых ждет ремонт в 2022 году, станет известен в сентябре, в период формирования бюджета города на следующий год. При этом в принятии окончательного решения будет учитываться мнение родителей, учителей и экспертов. 

«У нас есть список социальных учреждений, где требуется ремонт. Потребность — около 500 млн рублей. Понятно, что таких денег у муниципалитета нет, поэтому идем скромно, пошагово. Сейчас находимся в преддверии формирования городского бюджета, будем определяться, какие объекты включать в бюджет», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Он отметил, что сейчас в администрации города уже готова проектно-сметная документация на порядка семи объектов.

«Определенные наработки у нас есть. Есть разработанная проектно-сметная документация, с которой можно зайти и начать выполнять ремонт. Программы капитального ремонта совсем недавно еще не было. Но сегодня знаем о том, что есть поручение президента. Поэтому как только появится ясность, обязательно будем звонить во все колокола и стучаться во все двери», — сказал Михаил Ратнер.

По словам Ратнера, точный список объектов, в котором в 2021 году пройдет капитальный ремонт станет ясен после координационного совета.

«На совете, как правило, происходит спор между образованием и капитальным строительством. А дальше будем смотреть: наша задача принять управленческое решение. Есть проблема в 38 школе, 41-ой, в детских садах. Будем смотреть», — резюмировал Ратнер.

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