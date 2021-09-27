День жестянщика: Томск встал в пробках из-за аварий

Сразу несколько массовых аварий произошло в Томске за утро. В настоящий момент сервис «Яндекс.Пробки» оценивает утренние заторы в городе в десять баллов.
Так, пробки наблюдаются на Иркутском тракте, на улицах Пушкина, Рабочей, Мичурина, Клюева, Осенней, Балтийской.
Затруднено движение на 79-й Гвардейской Дивизии, улице Елизаровых, Пушкинской развязке и Богашевском тракте.
«Регион 70» сообщает о нескольких крупных утренних ДТП. Так, на улице Балтийской столкнулись 11 машин, на улице Елизаровых — шесть.
Водители жалуются на гололёд на дорогах.
Ещё одно ДТП произошло на улице Клюева. Массовая авария с участием девяти машин произошла в Северске, пять машин столкнулись на Путепроводе в Томске.
Произошла авария и на Пушкинской развязке.
В целом, за утро полиция получила 20 сообщений о произошедших ДТП.