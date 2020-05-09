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09 мая,
2020
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День Победы онлайн: как отпраздновать 75-летие окончания войны дома

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Праздничные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне в условиях самоизоляции пройдут онлайн.

День Победы онлайн: как отпраздновать 75-летие окончания войны дома

Главное памятное мероприятие последних лет — шествие Бессмертного полка — пройдет онлайн. Вы можете сфотографироваться с портретом вашего родственника, написать про него пост и опубликовать в соцсетях с хэштегом  #Бессмертныйполкдома. Ваша история, размещенная в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома, автоматически попадет на сайт.


На сайте moypolk.ru можно посмотреть и виртуальное шествие. Чтобы поучаствовать в нем, выложите в Инстаграм пост с таким же хештегом: #Бессмертныйполкдома. Ваша история попадет на интерактивную карту мира акции.

В 19.00 будет объявлена минута молчания в память павших в боях за Родину. По ее окончанию жители области могут выйти на балкон или подойти к окну с портретами своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны и спеть «День Победы». 


В 21.50 начнется народная акция «Фонарики Победы». Предлагаем жителям области погасить в своих домах свет, подойти к окнам и постоять с включенными фонариками, вспомнив своих дедов и прадедов, сражавшихся на фронте и ковавших Победу в тылу.


О том, какие концерты, спектакли и выставки вы можете посетить, оставаясь дома, читайте здесь.

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