День Победы онлайн: как отпраздновать 75-летие окончания войны дома

Главное памятное мероприятие последних лет — шествие Бессмертного полка — пройдет онлайн. Вы можете сфотографироваться с портретом вашего родственника, написать про него пост и опубликовать в соцсетях с хэштегом #Бессмертныйполкдома. Ваша история, размещенная в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома, автоматически попадет на сайт.





На сайте moypolk.ru можно посмотреть и виртуальное шествие. Чтобы поучаствовать в нем, выложите в Инстаграм пост с таким же хештегом: #Бессмертныйполкдома. Ваша история попадет на интерактивную карту мира акции.



В 19.00 будет объявлена минута молчания в память павших в боях за Родину. По ее окончанию жители области могут выйти на балкон или подойти к окну с портретами своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны и спеть «День Победы».





В 21.50 начнется народная акция «Фонарики Победы». Предлагаем жителям области погасить в своих домах свет, подойти к окнам и постоять с включенными фонариками, вспомнив своих дедов и прадедов, сражавшихся на фронте и ковавших Победу в тылу.





О том, какие концерты, спектакли и выставки вы можете посетить, оставаясь дома, читайте здесь.