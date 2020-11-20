«Демонстрация лояльности»: зачем хотят ввести неприкосновенность для экс-президентов РФ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о неприкосновенности для экс-президентов РФ. За поправки, предложенные красноярским сенатором Андреем Клишасом, проголосовали 357 из 394 депутатов. Если поправку примут, то неприкосновенность с бывшего президента сможет снять только Совет Федерации, и только после одобрения Верховного и Конституционного судов. Депутаты Госдумы, юрист и политолог — о том, для чего нужны эти поправки и к чему они могут привести.

Фото: duma.gov.ru

Вера Ганзя, депутат Госдумы от фракции КПРФ:



– Мы проголосовали против расширения норм о пожизненной неприкосновенности президента по следующим мотивам. Мы считаем, что все граждане России должны быть равны перед законом. В том числе и президент. Особое отношение к себе нужно заслужить, а не навязывать его с помощью послушного и раболепного большинства в законодательных органах власти. И, наконец, если президент и его команда уверены в абсолютной поддержке и любви народа, зачем так подстраховываться? Этот закон ничего общего не имеет с принципами нашего государственного устройства.

Подобные нормы в большей степени подходят к монархии, чем к республиканской форме правления. И, наконец, если народ доверяет своему президенту, уважает его и ценит его заслуги, такой закон не нужен. А в основе этой нормы лежит самый обыкновенный страх перед народом. Но застраховаться от народного гнева, я думаю, невозможно.

Алексей Диденко, депутат Госдумы от фракции ЛДПР:



– Вопрос о гарантиях и иммунитете ставился экспертами еще при рассмотрении проектов Конституции на конституционном совещании летом 1993 года. Многие конституционалисты, например, профессор Авакьян (Сурен Адибекович Авакьян, ученый-правовед, сотрудник МГУ – прим. редакции), считали, что вопрос о гарантиях и иммунитете должен быть урегулирован в конституционном тексте. Подобный подход применяется в ряде европейских стран, например, Италии. И стоит отметить, что вопрос гарантий и иммунитета президента, прекратившего полномочия, стал предметом регулирования Конституции, принятой на всероссийском голосовании.

Фото: Кирилл Канин

Конституция, напомню, является актом прямого действия, и позиция депутатов, не принимающих проекты законов в развитие текста Конституции, у конституционалистов вызывает недоумение. Фракция ЛДПР законопроект поддерживает.

Антон Тимофеев, юрист:



– То, что это будет принято в соответствии с процедурой, это напишут на бумаге, будут называть законом – да, это будет так. Но отменено это безобразие будет с такой же скоростью, как и принято. Со всеми необходимыми процедурами. С точки зрения банальной справедливости, которой у нас в России огромный дефицит, и при этом огромный запрос на справедливость в обществе, это абсолютно неправомерные пункты.



Со стороны юриспруденции, я считаю, это просто противоречит Конституции РФ , пусть и полуразрушенной поправками, а именно: положению о равенстве всех перед законом и судом. То же и касаемо Уголовного кодекса, статьи 4 – все равны! Лица, совершившие преступления, подлежат ответственности независимо от своего должностного положения и других обстоятельств. Но получается так, что все равны, но кое-кто ровнее.

Конечно, в интересах общества будет эту неприкосновенность отменить и обеспечить оценку деятельности конкретного человека на посту президента, его решений. К чему они привели. И будет создана следственная группа, будут «летучие бригады», которые будут «Курск», Норд-Ост, Беслан, развязывание войны, сбитый Boeing и многие другие эпизоды садиться и расследовать. И много другое. И суд, не «басманный», а нормальный, честный и прозрачный, будет это оценивать. Поэтому я не верю в то, что эти законы будут работать. Написать их можно, но выполнять никто не будет. Эти бумажки – проявление политической воли одного человека, и они ее заложники. Уйдет человек – прахом пойдут его охранные грамоты. Будет применяться базовый Закон. Черное станет черным, белое белым.

Александр Кынев, ученый-политолог:



– Это исключительно демонстрация лояльности. Вряд ли кто-то верит в неизменность правил игры, тем более люди, которые сами эти правила не уважают. Понятно, что никто не может управлять временем, и каждая следующая власть, если она действительно власть, все немного переиначивает. Диктаторские режимы всегда пытаются принять правила, обеспечивающие им неприкосновенность. Но, как показывает опыт, это не помогает. Аргентинская хунта (военная диктатура, существовавшая в Аргентине в 1976-1983 годов — прим. редакции) перед тем, как передать власть гражданским, в начале 80-х годов принимала законы, гарантирующие собственную неприкосновенность. Кончилось тем, что сели все. Аугусто Пиночет назначал себя пожизненным сенатором, какое-то время посидел, но потом все равно пошел под суд. Так что в этом смысле все эти утешающие требования зиждятся на том, что написанные правила будут навсегда. Но разве кто-нибудь верит, что они будут навсегда? Думаю, что ни авторы поправок, ни человек, которому поклоняются, не верят в них. Все же понимают, что неприкосновенность обеспечивается другими вещами.

Фото: Znak.com

Закон внесли сейчас, потому что принимается пакет законов. Они приняли поправки в Конституцию, к этим поправкам нужно принять законы, конкретизирующие внесенные нормы, конкретизирующие те нормы. Вот они и конкретизируют, демонстрируя при этом лояльность. Для этого можно ввести почетные звания, ритуалы, можно обязать кланяться три раза — что угодно можно вводить, было бы желание. Вот с какой целью Сталин переименовывал в честь себя города, поселки, улицы? Он что, верил, что это навсегда?