Дело водителя мусоровоза, который насмерть сбил пенсионерку во дворе дома, ушло в суд

Прокуратура Томской области направила уголовное дело в отношении 40-летнего водителя мусоровоза. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



«В дневное время в конце октября 2021 года при осуществлении разгрузки мусорных контейнеров, расположенных на внутриквартальном проезде улицы Лазарева в Томске, водитель мусоровоза совершил наезд на 81-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном ему направлении. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.



Свою вину в случившемся водитель признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.