Дело руководителей Центрального рынка Камила и Габила Бабаевых передано в суд

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Габила и Камила Бабаевых. Напомним, сотрудники полиции задержали председателя ГОРПО (городское потребительское общество) Габила Бабаева и его сына Камила, являющегося директором Центрального рынка 13 ноября 2020 года, в один день с арестом мэра Томска Ивана Кляйна.

63-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его 30-летний сын обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УКРФ (пособничество в присвоении), ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), - говорится в пресс-релизе облпрокуратуры.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2017 года 63-летний Габил Бабаев, являясь председателем Совета потребительского общества дал незаконные указания о выдаче ему из кассы общества денежных средств в размере более 2,7 млн рублей, которые он присвоил.

Кроме того Габила Бабаева обвиняют в том, что он же в период с июля по октябрь 2018 года, являясь председателем Совета союза потребительских обществ, продал здание, принадлежащее одному из членов потребительского союза. При этом вырученные от продажи средства в размере 400 тыс. рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же в период с декабря 2018 по октябрь 2020 года за счет кредитных средств приобрел три легковых автомобиля для личного использования. При этом, являясь председателем Совета союза потребительских обществ, дал незаконные указания работникам бухгалтерии о необходимости ежемесячного перечисления денежных средств для оплаты автокредитов. Указанные действия повлекли растрату вверенных ему денежных средств в размере свыше 3,8 млн рублей.

В период с апреля по август 2018 года, занимая должности председателя Совета союза потребительских обществ и председателя потребительского общества, действуя в сговоре со своим сыном, осуществили продажу 5 единиц техники, принадлежащих возглавляемым им потребительским обществам. При этом часть денежных средств в размере свыше 1,4 млн рублей, вырученных от продажи, обвиняемый присвоил.