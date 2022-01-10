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Дело руководителей Центрального рынка Камила и Габила Бабаевых передано в суд

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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Габила и Камила Бабаевых. Напомним, сотрудники полиции задержали председателя ГОРПО (городское потребительское общество) Габила Бабаева и его сына Камила, являющегося директором Центрального рынка 13 ноября 2020 года, в один день с арестом мэра Томска Ивана Кляйна.

Задержание отца и сына Бабаевых 13.11.2020
Автор: УМВД РФ по Томской области

 63-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его 30-летний сын обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УКРФ (пособничество в присвоении), ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), -  говорится в пресс-релизе облпрокуратуры.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2017 года 63-летний Габил Бабаев, являясь председателем Совета потребительского общества дал незаконные указания о выдаче ему из кассы общества денежных средств в размере более 2,7 млн рублей, которые он присвоил.

Кроме того Габила Бабаева обвиняют в том, что он же в период с июля по октябрь 2018 года, являясь председателем Совета союза потребительских обществ, продал здание, принадлежащее одному из членов потребительского союза. При этом вырученные от продажи средства в размере 400 тыс. рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же в период с декабря 2018 по октябрь 2020 года за счет кредитных средств приобрел три легковых автомобиля для личного использования. При этом, являясь председателем Совета союза потребительских обществ, дал незаконные указания работникам бухгалтерии о необходимости ежемесячного перечисления денежных средств для оплаты автокредитов. Указанные действия повлекли растрату вверенных ему денежных средств в размере свыше 3,8 млн рублей.

В период с апреля по август 2018 года, занимая должности председателя Совета союза потребительских обществ  и председателя потребительского общества, действуя в сговоре со своим сыном, осуществили продажу 5 единиц техники, принадлежащих возглавляемым им потребительским обществам. При этом часть денежных средств в размере свыше 1,4 млн рублей, вырученных от продажи, обвиняемый присвоил.

Габил Бабаев
Габил Бабаев

Второй обвиняемый, Камил Бабаев, в период с февраля 2018 по апрель 2019 года, являясь директором кафе, по версии следствия, дал подчиненным сотрудникам указание о необходимости безналичного расчета посетителей кафе путем перевода денежных средств на принадлежащий ему банковский счет. Поступившие в указанные период денежные средства в размере свыше 370 тыс. рублей Камил Бабаев якобы присвоил себе. Кроме того, после увольнения с должности директора кафе обвиняемый якобы скрыл данный факт от его работников. В результате, за период с апреля 2019 года по июль 2020 года на его счет поступило более 680 тыс. рублей, которые, по версии следствия, он похитил.

Также, 30-летний Камил Бабаев обвиняется в том, что, являясь директором рынка, не обеспечил соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое заражение людей коронавирусной инфекцией.

 Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Ранее, в сентябре 2020 года Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Камила Бабаева в Следственном изоляторе №1 УФСИН России по Томской области. Он заявил, что мера пресечения для находящегося в СИЗО экс-директора Центрального рынка Томска должна быть изменена на несвязанную с заключением под стражу.

По экономическим статьям подследственных не так много, на этом фоне особенно выделяется дело бывшего директора Центрального рынка Томска Камила Бабаева, - говорил Борис Титов во время посещения томского СИЗО. 
Из обращения пока что ясно, что инкриминируемые ему действия связаны с сугубо предпринимательской деятельностью. Поэтому Бабаев, согласно статье 108 УПК РФ, не должен содержаться под стражей на стадии предварительного расследования, тем более 10 месяцев. А вообще, есть ощущение закулисных игр в этом деле, – Человек вложил в ремонт рынка немало собственных денег, но обвиняется за какие-то копейки: продал какие-то старые, еще советского времени машины, купил три новые машины для рынка. Очень похоже на историю с двойным смыслом. 

Однако Борису Титову так и не удалось смягчить меру пресечения Камилу Бабаеву и он до сих пор находится в СИЗО, как и его 63-летний отец Габил.

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