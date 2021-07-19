Дело о жесткой посадке Ан-28 в томской тайге передали в центральный Следственный комитет
Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области передали в центральный аппарат Следственного комитета. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах этого инцидента.
«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — отметили в пресс-службе.
Авиаинцидент произошел 16 июля 2021 года. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. В итоге самолет при неработающих двигателях приземлился в лесу в 70 км от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.
На борту самолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. Госпитализированы командир воздушного судна с переломом ноги и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Вся хроника происшествия здесь.