Дело о жесткой посадке Ан-28 в томской тайге передали в центральный Следственный комитет

Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области передали в центральный аппарат Следственного комитета. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах этого инцидента.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — отметили в пресс-службе.