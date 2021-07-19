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Главная Новости Дело о жесткой посадке Ан-28 в томской тайге передали в центральный Следственный комитет
Новости

Дело о жесткой посадке Ан-28 в томской тайге передали в центральный Следственный комитет

ТВ2
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6 часов назад

Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области передали в центральный аппарат Следственного комитета. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах этого инцидента.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — отметили в пресс-службе.

Авиаинцидент произошел 16 июля 2021 года. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу.  В итоге самолет при неработающих двигателях приземлился в лесу в 70 км от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.

На борту самолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. Госпитализированы командир воздушного судна с переломом ноги и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга. 

 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Вся хроника происшествия здесь

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