Дело о превышении полномочий при задержании Дмитрия Федорова возбудили в Омске

Омский СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий полиции при задержании музыканта Дмитрия Федорова, сообщает омский депутат Дмитрий Петренко. После задержания Федоров рассказал на камеру о подбросе наркотиков и давлении, через несколько дней после обращения его нашли мертвым.

В опубликованном Дмитрием Петренко постановлении следователя говорится, что дело о превышении возбуждено в отношении неустановленных сотрудников отдела полиции № 7.

Благодаря беспрецедентной для Омска огласке, шум стоит даже в Москве, и похоже, что лед все-таки тронулся, — пишет депутат Петренко в своем телеграм-канале . — Пока рано судить о достигнутых результатах, тем не менее начало положено, а уголовное дело в отношении сотрудников 7-го отдела полиции возбуждено.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года 25-летний житель Омска Дмитрий Федоров стал подозреваемым по делу о сбыте наркотиков. При обыске у него нашли наркотики, он признался, что делал закладки. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.





Позже молодой человек рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии, а признание заставили написать полицейские. МВД и Росгвардия начали проверку его заявления.





Через неделю тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. По официальной версии, причиной смерти омича стал суицид. Однако близкие и омский депутат Дмитрий Петренко считают, что Федорова могли убить. Адвокат погибшего полагает, что самоубийство подзащитный мог совершить только если его довели бы до состояния отчаяния.





Пятого января в Омске около 80 человек вышли на митинг в память о Дмитрии Федорове. Митингующие собирали подписи под обращением в прокуратуру с просьбой проверить правоохранителей, которых Федоров обвинил в фальсификации доказательств.



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