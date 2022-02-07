Дело о мошенничестве на 28 млн при ремонте дорог передали в суд

Прокуратура Томской области передала в суд уголовное дело против руководителя строительной компании «Братство» Роберта Григоряна. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Следствие считает, что во время проведения ремонтных работ с мая 2018 по октябрь 2020 года Григорян завысил количество использованных стройматериалов. По данным прокуратуры, оплату за материалы подрядчик получал в полном объеме, похитив таким образом более 28 миллионов бюджетных средств, часть из которых была выделена по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Дело возбудили после проверки Томского областного управления ФСБ. Сейчас дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд Томска. Роберту Григоряну грозит до 10 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, Григоряна задержали в феврале прошлого года, Кировский районный суд отправил его в СИЗО. На тот момент его подозревали только в хищении 9 миллионов, выделенных по нацпроекту. В 2020 году его компания вела дорожные работы на улицах Пролетарской, Профсоюзной и 79-й Гвардейской дивизии.