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02 января,
2021
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Дело о гибели рабочих на лесопилке в Асине направлено в суд

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Расследование дела о гибели 12 человек в результате пожара на территории пилорамы в Асиновском районе завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время все материалы будут переданы в суд.

Дело о гибели рабочих на лесопилке в Асине направлено в суд

Фигурантом дела является директор предприятия — Сунь Аньни. Ей предъявлено обвинение по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть...» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».


«Установлено, что обвиняемая <...> организовала проживание работников организации в здании, не отвечающем требованиям пожарной безопасности. В результате пожара погибли 12 проживавших в нем человек, в том числе 11 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел в ночь с 20 на 21 января на лесоперерабатывающем предприятии в поселке Причулымский Асиновского района, он унес жизни 12 человек. 


По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание электрообогревателя.


После трагедии губернатор области Сергей Жвачкин поручил проверить все лесопильные предприятия региона и условия проживания рабочих. Всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов. По итогам первых проверок прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в местах проживания работников шести томских предприятий, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины.

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