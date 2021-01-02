Дело о гибели рабочих на лесопилке в Асине направлено в суд

Расследование дела о гибели 12 человек в результате пожара на территории пилорамы в Асиновском районе завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время все материалы будут переданы в суд.

Фигурантом дела является директор предприятия — Сунь Аньни. Ей предъявлено обвинение по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть...» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».





«Установлено, что обвиняемая <...> организовала проживание работников организации в здании, не отвечающем требованиям пожарной безопасности. В результате пожара погибли 12 проживавших в нем человек, в том числе 11 иностранных граждан», — говорится в сообщении.