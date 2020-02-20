Дело о банкротстве «Сибирской карандашной фабрики» прекращено

Напомним, в январе 2020 года в Арбитражный суд Томской области поступило исковое заявление о признании «Сибирской карандашной фабрики» банкротом. Иск подала новосибирская типография «Сити-пресс», которая поставляла упаковку для карандашей. Сумма исковых требований — 500 тысяч рублей.





Согласно материалам дела, 17 февраля «Сити-пресс» попросила прекратить суд производство по делу, отказавшись от заявленных требований.





«Учитывая, что «Сити-пресс» отказалось от заявленных требований, заявлений от иных кредиторов о признании должника несостоятельным в Арбитражный суд не поступали, производство по делу подлежит прекращению», — говорится в определении суда.





Сама «Сибирская карандашная фабрика» перестала работать, 150 сотрудников остались без работы и каких-либо выплат. По словам сотрудников, проблемы с финансами на предприятии начались в 2019 году, когда стали задерживать платежи за свет, тепло, потом зарплату. Следственный комитет возбудил уголовное дело.





Замгубернатора по экономике Андрей Антонов рассказал, что одной из основных причин закрытия «Сибирской карандашной фабрики» стало дорогое кедровое сырье и, как следствие, неспособность конкурировать с китайским или российским производством, которые используют более дешевое сырье.





«Сибирская карандашная фабрика» была единственным местом в России и странах СНГ, где делали карандаши из кедра. История предприятия началась в 1912 году, когда царское правительство организовало в Томске фабрику, которая стала пилить кедровую дощечку для производства всех выпускаемых в Царской Руси карандашей.



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