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Дело главы томского фонда ОМС Алексея Рудко передано в суд

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексея Рудко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в 2019 и 2021 годах при проведении территориальным фондом проверок правильности расходования четырьмя лечебными учреждениями области средств обязательного медицинского страхования его руководителем подчиненным сотрудникам даны указания не включать в акты проверок информацию о выявленных фактах нецелевого расходования денежных средств. Его действия привели к необоснованному невозвращению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области свыше 69 миллионов рублей», — заявляют в прокуратуре.

Дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

Ранее сообщалось, что Рудко признал вину в полном объеме.

Алексей Рудко в 2000 году с отличием окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». С 2000 до 2004 гг учился в ординатуре и аспирантуре по специальности «Генетика» в НИИ медицинской генетики СО РАМН. Кандидат медицинских наук. Был членом Совета главных врачей при Департаменте здравоохранения региона.  С 2007 по 2015 годы — главный врач клиники НИИ медицинской генетики СО РАМН.

В 2015-2018 годах возглавлял медицинский центр «Гармония здоровья». Женат, воспитывает двух дочерей. Главой регионального Фонда ОМС стал в 2018 году, сменив на посту Виктора Козлова. Супруга Алексея — Татьяна Рудко. Она руководит управлением научной политики и координации научных исследований в Томском НИ медицинском центре РАН. 

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